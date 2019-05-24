В Дагестане ликвидировали трех боевиков

Как стало известно, в Дагестане уничтожили трех боевиков, передает РИА Новости со ссылкой на информацию, поступившую из НАК. Сообщается, что это произошло в Кизилюртовском районе республики. Во время осмотра нежилого частного дома, который находится в населенном пункте Султан-Янги-Юрт, боевики открыли огонь по силовикам. В результате ответной стрельбы они были уничтожены. Уточняется, что среди правоохранителей и мирного населения погибших нет.