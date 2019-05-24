В российской армии появилась новая должность – главный сержант

В российских ВС появилась новая должность: главный сержант. Как пояснил РИА Новости собеседник из пресс-службы ЮВО, речь идет о первом помощнике командира подразделения, который сможет временно заменить офицера, а также на личном примере настроить военнослужащих. Как отмечается, новая должность позволит не только поднять авторитет сержантского состава, но и поднять уровень воинской дисциплины.