В российской армии появилась новая должность – главный сержант
24.05.2019 10:46
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В российских ВС появилась новая должность: главный сержант. Как пояснил РИА Новости собеседник из пресс-службы ЮВО, речь идет о первом помощнике командира подразделения, который сможет временно заменить офицера, а также на личном примере настроить военнослужащих. Как отмечается, новая должность позволит не только поднять авторитет сержантского состава, но и поднять уровень воинской дисциплины.
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Старший сержант???