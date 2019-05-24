Алексей Пушков заявил, что запрет Нуланд посещать Россию – это закономерность

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал факт отказа в получении визы бывшей помощнице госсекретаря Виктории Нуланд. Как передает Газета.ру, в своем микроблоге Twitter он написал, что это решение является закономерностью. Как минимум, по причине того, что Нуланд была одним из «авторов политики», предусматривающей введение антироссийских санкций. Сенатор также напомнил, что в мае она активно требовала, чтобы против России были усилены санкции.