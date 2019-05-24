Виктории Нуланд не дали российскую визу

МИД РФ не выдал российскую визу бывшему помощнику госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктории Нуланд. Как объяснили в ведомстве, госпоже Нуланд было отказано в получении российской визы по причине того, что она находится в черном списке, где указаны лица, которым запрещен въезд на территорию России. Данный список появился в ответ на санкционные ограничения на въезд на территорию США для российских граждан, пишет ТАСС.