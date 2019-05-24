Игорь Коломойский требует вернуть долю в «Приватбанке»

Украинский предприниматель Игорь Коломойский в разговоре с местными СМИ заявил, что он хочет вернуть свою долю в национализированном «Приватбанке» либо ее «компенсатор», сообщает Газета.ру. По словам олигарха, чтобы вернуть вложенные в банк деньги, как минимум, нужно «восстановить его капитал» и обозначить принадлежащую ему сумму, находящуюся в этой организации.