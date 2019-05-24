Дональд Трамп разрешил прокурору полностью рассекретить «российское дело»

Американский лидер Дональд Трамп разрешил генеральному прокурору Уильяму Барру снимать гриф «секретно» с любой информации, связанной с делом о так называемом «вмешательстве России» в выборы в США в 2016 году. Как передает Газета.ру, соответствующая информация появилась в микроблоге Twitter пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс. Подчеркивается, что целью указа является предоставление возможности американцам «узнать всю правду» о «российском деле».