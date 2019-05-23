США пытаются противостоять влиянию России в Арктике

Американская береговая охрана планирует проложить путь к «восстановлению американского лидерства в Арктике», чтобы противостоять военному влиянию России в этом регионе. Как передает РИА Новости со ссылкой на Sputnik International, с таким заявлением выпускниками Академии береговой охраны в Нью-Лондоне выступил советник президента по нацбезопасности США Джон Болтон. Он подчеркнул, что выпускники не только бросят вызов «растущему российскому военному влиянию в Арктике», но и будут выступать против незаконного притязания, которое проявляет Китай относительно «околоарктического статуса».