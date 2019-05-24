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Ученые определили самый смертоносный вид курения

24.05.2019 07:28
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Ученые определили самый смертоносный вид курения

Новое исследование специалистов из Медицинского университета Южной Каролины выявило самые опасные для здоровья сигареты. Исследование, в котором приняли участие более 14 тыс. человек в возрасте от 55 до 74 лет показало, что употребление сигарет без фильтра может увеличить риск возникновения рака легких в два раза, а риск преждевременной смерти увеличивается на 30%. При этом ученые предупреждают, что курение сигарет является основной причиной возникновения рака легких, причем не важно курит человек обычные сигареты или более "легкие" или "суперлегкие", пишет РИА Новости.

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