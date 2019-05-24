Зеленский не будет обращать внимание на петицию об отставке

Президент Украины Владимир Зеленский не будет обращать внимание на петицию о его отставке, которая появилась в интернете и уже собрала необходимое число подписей для ее рассмотрения. При этом глава Администрации нового президента Андрей Богдан, также как и вся команда Зеленского, расценивает появление данной петиции не иначе, как шутку, на которую не стоит обращать внимание и которая не сможет повлиять на прекращение полномочий избранного народом президента страны, пишет RT.