Опубликована петиция, авторы которой требуют отставки Зеленского

На официальном сайте президента Украины зарегистрирована петиция, авторы которой требуют отставки новоизбранного главы страны Владимира Зеленского. Как информирует РИА Новости, документ нашел отзыв уже у 4405 человек. Напомним, что ля рассмотрения нужно 25 тысяч голосов. В общей сложности для собора подписей дается 90 дней. Авторы документа утверждают, что у Зеленского «на самом деле нет поддержки 73% избирателей», и ему только удалось консолидировать протест жителей Украины.