Илон Маск может не знать о стоимости своих ракет, заявил Рогозин

Дмитрий Рогозин, являющийся генеральным директором государственной компании «Роскосмос», заявил о том, что Илон Маск, возглавляющий космическую компанию «SpaceX», не знает какова стоимость его космических ракет, сообщают «РИА новости». Также Рогозин сообщил, что Маск продает свои ракеты правительству США по цены, которая специально завышается. Делается это с единственной целью: в случае проявления конкуренции всегда можно «сбросить» цену и «задемпинговать» оппонента.