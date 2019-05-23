Российские военные специалисты могут отправиться в Республику Конго

Владимир Путин, занимающий пост президента Российской Федерации, и Дени Сассу-Нгессо, являющийся президентом Демократической Республики Конго, пришли к договоренности об отправке в африканскую страну российских военных специалистов, сообщает «РБК». На основании вышеназванной договоренности будет заключен государственный контракт об исполнении ряда обязательств.