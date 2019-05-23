Apple зарегистрировала 11 новых моделей iPhone

База данных Евразийской экономической комиссии пополнилась 11 новыми моделями смартфонов компании «Apple», сообщает «Телеканал 360». В базе данных вышеназванные модели представлены под определенными кодовыми названиями, которые не позволяют установить прямой взаимосвязи с грядущими новинками, однако можно предположить, что среди них находятся данные на модели IPhone 11 и IPhone 11 Max, которые будут анонсированы в рамках текущего года.