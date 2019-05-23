В Сети появилось видео со свадьбы Потапа и Насти Каменских
23.05.2019 22:09
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Настя и Потап. Фото: tsn.ua
В Сети активно распространяются первые кадры со свадьбы Потапа и Насти Каменских, которые сегодня отпраздновали свое бракосочетание в одном из киевских ресторанов.
На кадрах видео запечатлен обмен кольцами.
Невеста предстала перед своим избранником в легком изящном платье от Galia Lahav.
Музыкальный дуэт обрел наибольшую популярность благодаря песням «Не пара», «Чумачечая весна», «Стиль собачки» и другим, передает ren.tv.
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