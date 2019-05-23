В Сети появилось видео со свадьбы Потапа и Насти Каменских

Настя и Потап. Фото: tsn.ua

В Сети активно распространяются первые кадры со свадьбы Потапа и Насти Каменских, которые сегодня отпраздновали свое бракосочетание в одном из киевских ресторанов.

На кадрах видео запечатлен обмен кольцами.

Невеста предстала перед своим избранником в легком изящном платье от Galia Lahav.

Музыкальный дуэт обрел наибольшую популярность благодаря песням «Не пара», «Чумачечая весна», «Стиль собачки» и другим, передает ren.tv.