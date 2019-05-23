ЦБ проверит магазины и рестораны, которые не принимают карты

Центральный банк Российской Федерации намерен в ближайшее время осуществить проверку тех магазинов и ресторанов, которые отказываются принимать банковские карты к оплате, сообщает «РБК». ЦБ планирует осуществить в подобных заведениях ряд контрольных закупок, посредством использования схемы «тайный покупатель». Регулятор совсем недавно начал использовать подобную методику для осуществления различных проверок.