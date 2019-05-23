ЦБ проверит магазины и рестораны, которые не принимают карты
23.05.2019 20:56
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Центральный банк Российской Федерации намерен в ближайшее время осуществить проверку тех магазинов и ресторанов, которые отказываются принимать банковские карты к оплате, сообщает «РБК». ЦБ планирует осуществить в подобных заведениях ряд контрольных закупок, посредством использования схемы «тайный покупатель». Регулятор совсем недавно начал использовать подобную методику для осуществления различных проверок.
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