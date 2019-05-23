ФАС выступила против проекта развития сетей 5G

Федеральная антимонопольная служба России раскритиковала концепцию развития сетей мобильной связи формата 5G в России, в связи с предложением создать единого оператора подобных сетей, сообщает «ТАСС». Создание единого оператора несет серьезные монопольные риски для рынка, а также несет угрозу затормаживания развития отрасли, поскольку конкуренция будет отсутствовать. Тем не менее, ведомство не против создания сетей нового поколения и признает необходимость их внедрения.