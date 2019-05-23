О провокациях США против Венесуэлы рассказали в МИД
23.05.2019 20:01
Комментарии
Мария Захарова, являющаяся официальным представителем Министерства иностранных дел России, заявила о продолжающихся провокациях со стороны вооруженных сил США в адрес Венесуэлы, сообщают «РИА новости». Подобные провокации продолжают осуществляться, несмотря на призывы мировых держав об их прекращении. США не намерены урегулировать сложившуюся политическую ситуацию в Венесуэле мирным путем, о чем наглядно говорят их действия.
Комментировать (без регистрации)
Читать еще:
Написать комментарий