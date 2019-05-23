Володин выступил за отмену виз с Вьетнамом

Вячеслав Володин, являющийся председателем Государственной думы Российской Федерации, предложил отменить визовый режим, действующий между Россией и Вьетнамом, и несколько изменить его, сообщает «ТАСС». В первую очередь планируется увеличить количество квот, предоставляемых молодым людям из Вьетнама на обучение в ВУЗах России. Большинство из них по окончанию обучения вернутся к себе на родину, где будут преподавать своим соотечественникам русский язык.