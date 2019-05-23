Россияне могут ездить во все страны Южной Америки без виз

Мария Захарова, являющаяся официальным представителем Министерства иностранных дел России, объявила о вступлении в силу соглашения, согласно которому граждане России смогут путешествовать по Южной Америке без виз, сообщает «ТАСС». Соглашение о двухстороннем безвизовом режиме между 12 странами Южной Америки и России вступил в силу 13 мая текущего года. Подобный шаг открывает широкий спектр возможностей для культурного, туристического, предпринимательского и научного взаимодействия между двумя странами.