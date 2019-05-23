Росстат отозвал статистику по промышленному производству из-за ошибки

Специалисты Росстата совершили ошибку во время оценки темпов роста промышленного производства в стране за апрель месяц. Так, согласно первоначально представленным данным, темп роста производства в России увеличился на 4,9%. Однако, после того, как было выявлено завышение показателей, специалисты ведомства пересчитали рост производства и понизили первоначальный показатель до 4,6%. Причиной ошибки стало завышение показателей объемов добычи газа одним из предприятий Ямало-Ненецкого АО, пишет РБК.