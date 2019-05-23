Международные резервы России сократились на $600 млн

По официальной информации, поступившей из Банка России, золотовалютные резервы страны за неделю сократились почти на $600 млн. Согласно данным, предоставленным регулятором, по состоянию на 17 мая международные резервы России равнялись $494,1 млрд. По словам специалистов Банка России, данное снижение произошло из-за отрицательной переоценки, которую не удалось компенсировать монетизацией золотого запаса страны и покупкой валюты в рамках бюджетного правила, пишет Банки.ру.