Одобрен законопроект о детских пособиях семьям с низким доходом

В Правительстве РФ приняли решение снизить критерий для выдачи пособия на первого и второго ребенка. Так, ранее, пособие могли получать только те семьи, доход которых на одного человека ниже суммы, эквивалентной двум прожиточным минимумам. Теперь, начиная с 1 января 2020 года пособие на первого и второго ребенка смогут получать семьи, с доходом на одного человека ниже полутора прожиточных минимумов. Законопроект, закрепляющий данные изменения, одобрен Правительством РФ, пишет ТАСС.