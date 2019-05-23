Центробанк выступает против запрета микрофинансирования

В ЦБ РФ выступают против того, чтобы запрещать микрофинансирование, поскольку россияне в таком случае могут обращаться за займами к нелегальным «черным» кредиторам. Как передает ТАСС, с таким заявлением в Государственной думе выступила глава регулятора Эльвира Набиуллина. Вместе с этим она пояснила, что объем займов, выданных МФО, на сегодняшний день составляет только два процента от всего объема выданных населению кредитов.