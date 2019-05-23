НАТО призывают сменить «заезженную пластинку» о Крыме

В Крыму прокомментировали заявление НАТО о требовании к России покинуть территорию полуострова. Как передает РИА Новости, свое мнение по этому поводу высказал первый вице-спикер крымского парламента Крыма Ефим Фикс. Он отметил, что риторика, которой придерживается альянс, напоминает «заезженную пластинку».

«Пора прекратить пользоваться старыми заезженными «патефонами» и сменить риторику в отношении России», — подчеркнул Фикс.

Также вице-спикер призвал НАТО заниматься своими делами.