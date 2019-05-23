НАТО призывают сменить «заезженную пластинку» о Крыме
23.05.2019 13:11
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В Крыму прокомментировали заявление НАТО о требовании к России покинуть территорию полуострова. Как передает РИА Новости, свое мнение по этому поводу высказал первый вице-спикер крымского парламента Крыма Ефим Фикс. Он отметил, что риторика, которой придерживается альянс, напоминает «заезженную пластинку».
«Пора прекратить пользоваться старыми заезженными «патефонами» и сменить риторику в отношении России», — подчеркнул Фикс.
Также вице-спикер призвал НАТО заниматься своими делами.
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