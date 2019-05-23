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В квартире Михаила Абызова нашли наркотики

23.05.2019 13:37
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В квартире Михаила Абызова нашли наркотики

В квартире экс-министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова были найдены наркотические вещества. Как передает ТАСС, информация об этом поступила от следователя во время заседания Басманного суда, где сегодня рассматривается вопрос о продлении Абызову срока содержания под стражей до 25 июля.

«В квартире, принадлежащей Абызову, при обыске было обнаружено наркотическое вещество, следствием уже получены данные химической экспертизы», - говорится в сообщении.

Кроме этого, как сообщают СМИ, следователи также смогли перехватить тридцать миллионов рублей, которые экс-чиновник попытался перевести своей супруге, находясь уже в СИЗО.

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