В квартире Михаила Абызова нашли наркотики

В квартире экс-министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова были найдены наркотические вещества. Как передает ТАСС, информация об этом поступила от следователя во время заседания Басманного суда, где сегодня рассматривается вопрос о продлении Абызову срока содержания под стражей до 25 июля.

«В квартире, принадлежащей Абызову, при обыске было обнаружено наркотическое вещество, следствием уже получены данные химической экспертизы», - говорится в сообщении.

Кроме этого, как сообщают СМИ, следователи также смогли перехватить тридцать миллионов рублей, которые экс-чиновник попытался перевести своей супруге, находясь уже в СИЗО.