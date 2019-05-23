Сегодня жителей Москвы ждет резкое похолодание

23 мая жителей и гостей российской столицы ждет резкое похолодание. Об этом в разговоре с «РГ» сообщил глава российского Гидрометцентра Роман Вильфанд. Он пояснил, что после жары в Москву придет похолодание – температура понизится почти на 10 градусов. Также, по словам главы службы, в пятницу, 24 мая, ночью температура также станет ниже, опустившись до отметки в 8°С, а днем столбик термометра будет на уровне 19-21°С.