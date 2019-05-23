В Крыму призывы НАТО вывести российские войска с полуострова назвали неадекватными

Призыв НАТО о выводе российских войск с территории Крыма выглядит неадекватно – такого мнения придерживается сенатор от Крымского региона Сергей Цеков. В разговоре с РИА Новости он отметил, что крымчане живут мирно и спокойно, а альянс хочет дестабилизировать в этом регионе обстановку. При этом, как считает Цеков, НАТО вообще не нравится, как развивается полуостров, законно воссоединившийся с Россией.

Ранее с провокационным заявлением выступил глава военного комитета НАТО Стюарт Пич, потребовав, чтобы Россия вывела войска с территории Крыма.