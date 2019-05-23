Употребление диетических напитков может увеличить риск инсульта и инфаркта

Согласно новому исследованию американских ученых употребление диетических напитков с заменителями сахара может привести к риску возникновения инсульта и инфаркта. Особенно это касается женщин старше 50. Ученые предупреждают, что употребление двух или более искусственно подслащенных напитков в день может увеличить риск возникновения инсульта, сердечного приступа или даже привести к ранней смерти.

Это исследование является частью инициативы по охране здоровья женщин (WHI), долгосрочного национального исследования в области здравоохранения, посвященного стратегиям профилактики сердечных заболеваний, рака молочной железы и колоректального рака и остеопороза у женщин в постменопаузе. Более 80 000 участников были опрошены, как часто они выпивали одну порцию диетического напитка за предыдущие три месяца, и их результаты для здоровья отслеживались в течение 12 лет.

После контроля за факторами образа жизни, исследование показало, что женщины, которые потребляли два или более диетических напитка каждый день имели повышенный риск образования сгустка на основе инсульта (ишемический инсульт), болезни сердца и смерти от других причин. Женщины без сердечных заболеваний и диабета в два раза чаще страдают инсультом, и этот риск значительно возрастает для женщин, страдающих ожирением.

Результаты исследования фактически противоречат совету Американской ассоциации сердца от 2018 года пить диетические напитки, чтобы помочь начать потерю веса. Авторы исследования соглашаются с данной рекомендацией, поскольку искусственные подсластители могут изначально помочь людям избавиться от сахарной зависимости. Но, предупреждают, что диетические напитки не следует употреблять долгое время, их следует использовать как ступеньку к цели употребления более здоровых напитков, таких как вода или травяной чай, пишет NewsMedical.