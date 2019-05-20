Употребление фруктовых соков может сократить жизнь

Большинство людей знают, что сладкие напитки вредны для здоровья, но новое исследование показало, что фруктовые соки не намного лучше. На самом деле, согласно новым исследованиям, их регулярное употребление может сократить вашу жизнь.

"Пожилые люди, которые пьют больше сладких напитков, включая фруктовый сок, а также газировку и другие подслащенные сахаром напитки, могут рисковать умереть раньше", - сказала автор исследования Жан Уэлш, которая является профессором медицинской школы Университета Эмори в Атланте. "Усилия по сокращению потребления газировки и других подслащенных напитков должны также включать фруктовые соки, и эти усилия должны включать не только взрослых, но и детей".

Для этого исследования Уэлш и ее коллеги собрали данные о 13 440 мужчинах и женщинах среднего возраста около 64 лет, которые были частью большого исследования возникновения инсульта с 2003 по 2007 год. Среди этих участников 71% имели ожирение или избыточный вес. Участников спросили, сколько сладких напитков они употребляют. В среднем за шесть лет погибли 1168 участников.

Исследователи обнаружили, что те, кто пил больше всего подслащенных сахаром напитков, включая 100% натуральный фруктовый сок, имели более высокие шансы умереть во время исследования, по сравнению с теми, кто пил меньше всего из них.

Также, результаты показали, что подслащенные сахаром напитки связаны с повышенным риском развития диабета, сердечных заболеваний и ожирения. Однако, для натурального фруктового сока результаты менее ясны, так как натуральные соки содержат некоторые питательные вещества, и это может быть полезно для здоровья. Но, исследователи предупреждают, что данные соки также содержат относительно высокое количество фруктозы.

Хотя фруктовые соки были так или иначе связаны с повышенным риском диабета и сердечных заболеваний, к цельным фруктам это не относится.

Фруктовые соки не так вредны, как подслащенные сахаром напитки, но их потребление должно быть умеренным как у детей, так и у взрослых, особенно у людей, которые пытаются контролировать свою массу тела, утверждают исследователи. Также, специалисты не рекомендуют заменять фруктовые соки на овощные, так как они содержат слишком много соли. Поэтому, основной рекомендацией исследователей является употребление большего количества чистой питьевой воды, а заменить подслащенные сахаром напитки смогут чай или кофе без сахара и сливок, пишет NewsMax.