Болтон призвал боросить вызов России в Арктике

США являются арктической страной, заинтересованной в развитии национальных интересов в регионе. Поэтому, необходимо бросить вызов России и Китаю и восстановить лидерство США в Арктике, которое вышеназванные страны перехватили. С таким заявлением выступил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон во время посещения Академии береговой охраны США. Болтон подчеркнул, что освоению арктического региона поможет новая программа Polar Security Cutter, которая позволит модернизировать ледокольный флот береговой охраны США, пишет РБК.