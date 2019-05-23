Захарова прокомментировала возобновление закупок США венесуэльской нефти

В МИД прокомментировали информацию, распространенную некоторыми СМИ, о том, что США приняли решение возобновить закупки нефти у Венесуэлы. Так, официальный представитель МИД Мария Захарова в своем Facebook назвала действия США крайне непоследовательными. При этом Захарова подчеркнула, что Соединенные штаты призвали все страны и компании отказаться от ведения любых сделок с правительством Венесуэлы, а затем, как всегда, изменили свое решение на кардинально противоположное, пишет ТАСС.