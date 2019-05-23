Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги конкурса

Европейский вещательный союз, являющийся организатором музыкального мероприятия «Евровидение», сообщил о пересчете голосов в финале конкурса, сообщает «РБК». Согласно заявленному, ряд оценок был распределен и учтен не корректно, а виной этому послужил человеческий фактор. Никаких сенсационных перемещений в таблице участников не произошло, были поправлены лишь некоторые незначительные ошибки в начислении баллов.