Сбербанк начал тестировать получение наличных через СМС

Сбербанк запустил пилотные испытания нового сервиса, который позволит осуществлять переводы из мобильного приложения банка даже тем людям, у которых нет банковских карт и счетов, сообщает «РБК». Для перевода необходимо указать лишь мобильный номер, на который поступит смс-сообщение с кодом, по которому наличные можно будет снять в банкомате или в отделении банка.