Полицейские РФ тестируют камеры с функцией распознавания лиц

Объединение технических компаний представило для тестирования новую модель нагрудных камер, которые активно используются представителями российской полиции, главной новинкой в которых является система по распознаванию лиц, сообщает «ТАСС». Согласно заявлению разработчиков нового служебного «гаджета», на идентификацию человеческого лица камере потребуется всего лишь одна секунда.