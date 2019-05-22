Ford представил робота-разносчика для беспилотной службы доставки

Американская компания «Ford Motor» заключила соглашение со стартап-компанией «Agility Robotics», в рамках которого были спроектированы и изготовлены первые прототипы беспилотных роботов, которые будут использоваться службами доставки товаров населению, сообщают «Ведомости». В комбинации с роботами также будут использованы автомобили марки «Ford» с системой автоматического управления, чье функциональное предназначение заключается в доставке «роботизированного курьера» по адресу заказа.