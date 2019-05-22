Топилин заявил о тренде на снижение безработицы в России

Максим Топилин, возглавляющий Министерство труда Российской Федерации, сообщил об устоявшемся тренде на снижение безработицы в стране, сообщает «ТАСС». Согласно данным за март текущего года, общий уровень незанятого населения страны составляет 4,7% и продолжает свое снижение. В целом, на рынке труда установилась определенная стабильность, что благоприятно сказывается на многих социальных сферах государства.