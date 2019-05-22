В России доля безналичных платежей достигла в мае 61%

Представитель Центрального банка России сообщил об общем росте количества платежей, осуществляемых в безналичном формате, в сравнении с прошлым годом, сообщает «ТАСС». В начале мая текущего года доля безналичных покупок и платежей составляла 61%, однако еще в конце прошлого года вышеназванный показатель равнялся 53%. Предположительно, в течении текущего года динамика повышение «безнала» в общем объеме платежей будет повышаться.