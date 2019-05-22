ЦБ хочет ввести ответственность за выпуск сувенирных банкнот

Официальный представитель Центрального банка России выступил с предложением о введении ответственности за выпуск сувенирных банкнот, имитирующих российские рубли или иные официальные платежные средства, сообщает «Ведомости». Подобные банкноты могут быть использованы для обмана доверчивых либо очень невнимательных граждан, а также представляют потенциальную опасность для финансовой системы страны.