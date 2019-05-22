На Би-би-си выйдет шоу с кукольным Путиным в роли ведущего

Британский телеканал юмористически-развлекательной направленности «BBC Two» анонсировал вечернее комедийное ток-шоу, на котором в роли ведущего будет выступать анимированная версия президента России Владимира Путина, сообщает «РБК». Предположительно, шоу будет иметь политическую направленность, приправленную нотками сатиры и черного юмора. Дата выхода шоу не объявлялась, но известно, что уже снято 2 пилотных выпуска.