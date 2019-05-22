Додон пригрозил распустить парламент

Игорь Додон, занимающий пост президента Молдавии, сообщил о возможном роспуске парламента, если за следующие две недели не будет определено партийное большинство, сообщает «ТАСС». На текущий момент молдавский парламент переживает не лучшие времена, а депутаты не могут самоорганизоваться даже для того, чтобы избрать председателя ведомства. Та же ситуация сложилась и с органами парламентского управления, которые попросту не сформированы.