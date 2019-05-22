Путин назвал отношение к инвалидам показателем зрелости всего общества

Владимир Путин, занимающий пост президента Российской Федерации, сообщил о том, что отношение к людям с ограниченными возможностями как нельзя лучше характеризует общество, а именно его зрелость, сообщает «ТАСС». Также президент сообщил, что «задавать камертон» в подобных вопросах должно, в первую очередь, государство, на котором лежит наибольшая часть ответственности за судьбу вышеназванной группы людей.