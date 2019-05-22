Медведев провел переговоры с премьером Вьетнама

Дмитрий Медведев, занимающий пост премьер-министра Российской Федерации, провел рабочие переговоры с премьер-министром Вьетнама, обсудив различные вопросы, которые представляют серьезный интерес для обеих стран, сообщает «ТАСС». Ключевой темой обсуждения стало сотрудничество в сфере IT-технологий. Россия договорилась о поставке во Вьетнам своих IT-ресурсов, которые необходимы для создания системы электронного правительства.