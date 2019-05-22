Рада отказалась рассматривать законопроект Зеленского

Законопроект, внесенный на рассмотрение в Верховную раду Украины Владимиром Зеленским, не нашел поддержки среди депутатов, большинство из которых попросту отказались голосовать, сообщает «Газета.ру». Законопроект стал первым, который Владимир Зеленский внес на рассмотрение после вступления в должность президента страны. Проект направлен на отмену мажоритарной системы и снижает проходной барьер для политических партий с 5 до 3%.