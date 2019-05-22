74% жителей Екатеринбурга назвали сквер неудачным местом для храма
22.05.2019 20:44
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Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) был проведен опрос среди граждан Екатеринбурга на тему строительства храма на месте городского сквера, результат которого наглядно показал правительству региона отношение граждан к названному вопросу, сообщает «ТАСС». Порядка 74% опрошенных заявили, что сквер является неудачным местом для возведения нового храма. Власти города услышали глас общественности и исключили адрес сквера из списка мест, на которых может быть возведен храм.
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