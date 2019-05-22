74% жителей Екатеринбурга назвали сквер неудачным местом для храма

Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) был проведен опрос среди граждан Екатеринбурга на тему строительства храма на месте городского сквера, результат которого наглядно показал правительству региона отношение граждан к названному вопросу, сообщает «ТАСС». Порядка 74% опрошенных заявили, что сквер является неудачным местом для возведения нового храма. Власти города услышали глас общественности и исключили адрес сквера из списка мест, на которых может быть возведен храм.