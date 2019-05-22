На Украине возбудили новое дело против Порошенко

Официальный представитель прокуратуры Украины сообщил журналистам о возбуждении еще одного уголовного дела против бывшего президента Украины Петра Порошенко, сообщает «RT». Расследование ведется по делу о гигантских хищениях в энергетической отрасли страны. По предварительно имеющимся данным, Порошенко совместно с группой лиц, занимающих ключевые руководящие посты в одной из энергетических компаний страны, занимались планомерным хищением денежных средств.