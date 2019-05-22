Президент назвал человека основной ценностью государства

Президент России Владимир Путин, во время своего выступления на десятом съезде Федерации независимых профсоюзов России, заявил, что человек является основополагающей ценностью любого государства. По словам российского лидера все национальные проекты страны построены вокруг человека и призваны не только повышать благосостояние граждан, но и повышать уровень образования, а также развивать таланты и способности человека. Президент подчеркнул, что деятельность профсоюзных организаций должна быть ориентирована в том же направлении, пишет РИА Новости.