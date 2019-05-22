Китай требует компенсацию за приостановку полетов 737 MAX

Китайские авиакомпании Air China и China Southern Airlines потребовали компенсацию от Boeing за приостановление полетов самолетов 737 MAX. Об этом заявляет информационное агентство Reuters. Так, по предоставленным данным, авиакомпании требуют компенсировать их убытки за то, что они не могут эксплуатировать самолеты, а также хотят чтобы Boeing возместил причиненный ущерб из-за задержки поставок 737 MAX. Также сообщается, что и другие авиаперевозчики, включая Turkish Airlines, United Airlines, Ryanair и Flydubai требуют от Boeing компенсацию за простой лайнеров, пишет РБК.