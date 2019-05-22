Путин считает произволом отказ от диалога с профсоюзами

Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию, когда организации, собственники или администрации предприятий отказываются вести диалог с представителями профсоюзных организаций. По словам главы государства, такая ситуация является произволом и самоуправством. Президент подчеркнул недопустимость подобных действий и заявил, что данные факты должны жестко пресекаться со стороны прокуратуры, пишет ТАСС.