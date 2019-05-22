Россияне назвали самых желанных соседей

Специалисты "Левада-Центра" провели опрос среди россиян и выяснили, с какими соседями предпочитают жить граждане страны. Так, согласно полученным данным, больше всего россияне хотели бы видеть в качестве соседа пожилого одинокого человека. Второе и третье места заняли мать-одиночка с одним ребенком и семья, на попечении которой находится инвалид. Наиболее нежелательными соседями названы сектанты, гомосексуалисты и неблагополучные семьи, пишет РБК.