В России будут штрафовать за отказ обслуживать пожилых и инвалидов
22.05.2019 17:44
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Депутаты Государственной думы РФ приняли проект закона о введении штрафных санкций за отказ обслуживать пожилых лиц и инвалидов. Речь идет о тех ситуациях, когда пожилые люди или люди с ограниченными возможностями не могут получить полноценный доступ к товарам или услугам. Авторы законопроекта предлагают ввести штрафы для должностных лиц в размере от 15 до 30 тыс. рублей, а для юридических лиц - от 50 до 100 тыс. рублей, пишет РИА Новости.
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