В России будут штрафовать за отказ обслуживать пожилых и инвалидов

Депутаты Государственной думы РФ приняли проект закона о введении штрафных санкций за отказ обслуживать пожилых лиц и инвалидов. Речь идет о тех ситуациях, когда пожилые люди или люди с ограниченными возможностями не могут получить полноценный доступ к товарам или услугам. Авторы законопроекта предлагают ввести штрафы для должностных лиц в размере от 15 до 30 тыс. рублей, а для юридических лиц - от 50 до 100 тыс. рублей, пишет РИА Новости.